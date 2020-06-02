В США краденые iPhone перестали работать

Apple заблокировала устройства, похищенные во время погромов.

Компания Apple приняла решение заблокировать все iPhone, украденные из фирменных магазинов во время погромов в США. Такие устройства перестали работать. Об этом сообщил глава компании Тим Кук.

Генеральный директор Apple обратился к своим сотрудникам.

«Цель нашей компании создавать технологии, которые помогут изменить мир в лучшую сторону. Мы всегда стремились обслуживать людей всех слоёв общества», — сказал Тим Кук.

После этих слов в компании объявили о закрытии всех магазинов на время беспорядков. Краденые iPhone после включения выдают сообщение: «Это устройство отключено и будет отслеживаться. Местные власти предупреждены». Пользоваться таким смартфоном невозможно. Изначально на краденых устройствах появлялось сообщение с просьбой вернуть iPhone в Apple Store на Walnut Street.

В США нападения на фирменные магазины Apple происходят не первый раз. В 2019 году Apple Store подверглись волне краж. Заблокированные iPhone никто не вернул. В компании подозревают, что такие устройства продаются на запчасти.

Массовые беспорядки в Соединённых Штатах начались после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Он подвергся жестокому обращению со стороны полиции, после чего скончался в отделении реанимации. Это вызвало волну негодований в стране. В ходе беспорядков мародёры ограбили магазины Apple в Филадельфии, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Вашингтоне и Сан-Франциско.

Антон Жилин