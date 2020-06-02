LG увеличит поставки дисплеев для Apple из-за популярности iPad

От редактора

LG увеличит поставки дисплеев для Apple из-за популярности iPad

Спрос увеличился из-за перехода на дистанционное обучение и работу.

Oppo показали внешность нового Reno 4 Pro

Мнение

Oppo показали внешность нового Reno 4 Pro

На снимках виден блок камер, и строгий дизайн.

Windows 10 ожидают глобальные изменения в 2021 году

Мнение

Windows 10 ожидают глобальные изменения в 2021 году

Продукт получит новый интерфейс, а также расширенный поисковик.

Сюжеты:

В MIT создали «мягких» роботов, способных собирать чипсы Физики знают, как создать вещество из света Отсутствие реальных запасов нефти провоцирует ежегодный рост цен на автомобильное топливо СМИ: Государственные пособия в размере МРОТ вогнали бизнесмена, пожелавшего остаться анонимным, в долги Медики назвали самые вредные сыры при гипертонии Ученые объяснили, при каком условии собака спасет своего хозяина Ученые Бурятии и Приморья создали экологичный токопроводящий бетон Зоозащитники предупредили, чем опасно для кошек расставание с хозяином Археологи нашли на дне Нила мифический город фараонов В США создана электронная кожа, работающая на человеческом поте Финансовый кризис в США «вылился» в торговые санкции против китайских компаний Саудовская Аравия планирует купить у США 7,5 тысяч авиабомб
Главная страница | Hi-Tech | В США краденые iPhone перестали работать

В США краденые iPhone перестали работать

Сегодня, 16:22

Apple заблокировала устройства, похищенные во время погромов.

Компания Apple приняла решение заблокировать все iPhone, украденные из фирменных магазинов во время погромов в США. Такие устройства перестали работать. Об этом сообщил глава компании Тим Кук.

Генеральный директор Apple обратился к своим сотрудникам.

«Цель нашей компании создавать технологии, которые помогут изменить мир в лучшую сторону. Мы всегда стремились обслуживать людей всех слоёв общества», — сказал Тим Кук.

После этих слов в компании объявили о закрытии всех магазинов на время беспорядков. Краденые iPhone после включения выдают сообщение: «Это устройство отключено и будет отслеживаться. Местные власти предупреждены». Пользоваться таким смартфоном невозможно. Изначально на краденых устройствах появлялось сообщение с просьбой вернуть iPhone в Apple Store на Walnut Street.

В США нападения на фирменные магазины Apple происходят не первый раз. В 2019 году Apple Store подверглись волне краж. Заблокированные iPhone никто не вернул. В компании подозревают, что такие устройства продаются на запчасти.

Массовые беспорядки в Соединённых Штатах начались после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Он подвергся жестокому обращению со стороны полиции, после чего скончался в отделении реанимации. Это вызвало волну негодований в стране. В ходе беспорядков мародёры ограбили магазины Apple в Филадельфии, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Вашингтоне и Сан-Франциско.


Антон Жилин

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
LG увеличит поставки дисплеев для Apple из-за популярности iPad
LG увеличит поставки дисплеев для Apple из-за популярности iPad

Спрос увеличился из-за перехода на дистанционное обучение и работу.

На iPhone и iPad перестали запускаться приложения
На iPhone и iPad перестали запускаться приложения

Приложения быстро закрываются или не открываются вовсе.

В новом тарифе «МегаФона» не будут «сгорать» гигабайты
В новом тарифе «МегаФона» не будут «сгорать» гигабайты

WhatsApp и Viber будут работать даже при отрицательном балансе.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости