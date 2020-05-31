Планшеты Apple выводит из строя собственное обновление

iPadOS новой версии вызывает самопроизвольную перезагрузку гаджета.

Портал AppleInsider сообщает о частых случаях непредсказуемой работы планшетов iPad. Пользователи жалуются на планшеты Apple, которые выводит из строя собственное обновление. Гаджеты могут зависать, или самостоятельно перезагружаться.

Речь идёт о новых версиях iPadOS — 13.4.1 и 13.5, которые вышли на этой неделе. Владельцы планшетов отмечают, что после обновления планшет перезагружается сразу после входа в профиль пользователя. В отдельных случаях перезагрузки могут продолжаться множество раз, что делает невозможным использование iPad.

Судя по отзывам, проблема не зависит от конкретной модели, и связана с ПО. Так, на одинаковые поломки жалуются пользователи 10,5 и 11-дюмовых версий планшетного ПК.

Энтузиасты и пользователи пока не смогли найти способ возврата работоспособности к iPad. Сброс настроек, и возврат к заводской прошивке проблему не решают. Владельцы планшетов ожидают официального патча, но представители Apple пока даже не признали вероятность наличия ошибки

Дмитрий Кошевой