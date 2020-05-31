На снимках виден блок камер, и строгий дизайн.

После утечки первых снимков смартфона от Oppo на этой недели, представители бренда поспешили представить официальные изображения новинки. Oppo показали внешность нового Reno 4 Pro на рендерах.

Судя по снимкам, в Oppo решили отказаться от экспериментов с дизайном, оставив новинке простую форму. Главным изыском будет расцветка задней панели — в чёрном цвете её украсят логотипы компании.

Блок камер вынесен на отдельный «постамент», где разместилась вспышка, три объектива, и времяпролётная камера. Внимание обращает размер объективов, но эксперты убеждены, что увеличился лишь диаметр защитных стёкол.

Согласно недавним утечкам, Oppo Reno 4 Pro будет основан на игровом чипе Qualcomm Snapdragon 765G с видеочипом Adreno 620. Его будет питать аккумулятор на 4000 мАч, который дополнит 65-ваттная быстрая зарядка.

Основная камера получит 48-мегапиксельную матрицу, которую дополнят камеры на 12 и 13 Мп. Судя по надписям на блоке камер, в Reno 4 может появиться новая система стабилизации. На рынок выйдет две версии смартфона — на 8\128 Гб и 12\256 Гб. Стоимость новинок пока неизвестна.

Дмитрий Кошевой