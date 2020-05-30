LG увеличит поставки дисплеев для Apple из-за популярности iPad

Спрос увеличился из-за перехода на дистанционное обучение и работу.

LG увеличит поставки дисплеев для Apple по их просьбе — американская компания во второй четверти 2020 года сократила объём дисплеев из-за коронавирусной инфекции. Однако, повальный переход на удалённую работу и обучение поднял спрос на планшетные компьютеры, в частности iPad, это и привело к увеличению популярности iPad и созданию объёмного заказа для компании. В этом случае LG Display будут выводить все свои мощности на максимум, а получится это к июню.

Более того, у корейцев на хвосте уже Китай (ВОЕ) и Япония (Sharp), поэтому LG Display недолго раздумывали над ответом — велики опасения, что часть заказа уйдёт конкурентам. Есть информация, что LG приняли заказ на 20 миллионов 6,1-дюймовых дисплеев для iPhone 12, так что объёмы нужно расширять как можно скорее — до презентации осталось около полугода.

Святослав Суздальский