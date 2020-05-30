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Главная страница | Hi-Tech | Cyberpunk 2077 ускорила выпуск игры Factorio 1.0

Cyberpunk 2077 ускорила выпуск игры Factorio 1.0

Сегодня, 13:24

Главная причина — нежелание чехов конкурировать с поляками.

Полюбившаяся пользователям игра, где нужно выстраивать логистические и транспортные цепочки, уже долгое время остаётся в бета-тесте. И вот благодаря Cyberpunk 2077 релизная версия Factorio 1.0 выйдет на целых 5 недель раньше.
Разработчики прямо сообщают о своём нежелании соперничать с крупным ААА-проектом, интерес к которому подогревается уже около 8 лет. Поэтому компания ускорила выпуск своего детища — они не хотят быть в тени игры от крупного разработчика.

Хотя из-за раннего релиза придётся пожертвовать ещё одной кампанией и переработкой интерфейса — разработчики отложили эти улучшения из-за «выхода в свет».  Помимо этого, отложили ещё и оптимизацию игровых алгоритмов, поэтому, по сути, всё, что они сделают — изменят категорию с «ранний доступ» на «полноценная игра».  


Святослав Суздальский

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