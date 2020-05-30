Cyberpunk 2077 ускорила выпуск игры Factorio 1.0

Главная причина — нежелание чехов конкурировать с поляками.

Полюбившаяся пользователям игра, где нужно выстраивать логистические и транспортные цепочки, уже долгое время остаётся в бета-тесте. И вот благодаря Cyberpunk 2077 релизная версия Factorio 1.0 выйдет на целых 5 недель раньше.

Разработчики прямо сообщают о своём нежелании соперничать с крупным ААА-проектом, интерес к которому подогревается уже около 8 лет. Поэтому компания ускорила выпуск своего детища — они не хотят быть в тени игры от крупного разработчика.

Хотя из-за раннего релиза придётся пожертвовать ещё одной кампанией и переработкой интерфейса — разработчики отложили эти улучшения из-за «выхода в свет». Помимо этого, отложили ещё и оптимизацию игровых алгоритмов, поэтому, по сути, всё, что они сделают — изменят категорию с «ранний доступ» на «полноценная игра».

Святослав Суздальский