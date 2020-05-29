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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 c чипом NFC россияне смогут купить уже в июне

Устройство имеет 6 режимов и оснащено бесконтактной системой для покупок.

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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 c чипом NFC россияне смогут купить уже в июне

Сегодня, 17:36

Устройство имеет 6 режимов и оснащено бесконтактной системой для покупок.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с чипом NFC россияне смогут купить уже в июне. 16 числа следующего месяца российский рынок пополнится еще одной новинкой от китайского бренда. Примечательно, что функция NFC позволит пользователям расплачиваться за покупки в бесконтактном режиме. Устройство весьма схоже с прошлогодней разработкой. Однако есть исключение – в силу добавления NFC фитнес-браслет стал дороже на 700 рублей.

Стоит заметить, что и объем заряда стал несколько ниже, снизившись от 135 миллиампер-часов до 125. Аккумулятор же выдерживает примерно 15 дней вместе первоначальных 20. На экране фитнес-браслета можно будет лицезреть сведения о пульсе, прогнозе погоды и даже расписании премьер в кино и курсе валют.

Mi Smart Band 4 также включает в себя 6 режимов использования – бег, ходьба, велосипед, плавание, беговая дорожка и активные спорт-занятия. Разрешение – 240x120, имеется защита от влаги. Рендеры утверждают, что устройство поможет владельцу отслеживать качество сна и его длительность. На данный момент в России представлен упрощенный вариант указанного гаджета стоимостью 2990 рублей, а с 16 июня описанный фитнес-браслет можно приобрести за 3690.


Виталий Морозов

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