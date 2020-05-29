Китайское шпионское приложение захватило 100 млн Android-смартфонов

Личные данные собираются VivaVideo от QuVideo Inc.

Китайские производители приложений для Android-смартфонов вновь вляпались. Несмотря на то, что последнее обновление Android серьёзно «прокачало» безопасность (в частности, теперь можно детально рассматривать действия приложения: какие разрешения нужны, к чему есть доступ и т. д.), зловредные программы по-прежнему пользуются «легкодоступностью». Поэтому ещё одно китайское приложение получило пометку «шпионское».

Речь о VivaVideo — редакторе видео. Приложение захватило огромное количество телефонов, его установили более 100 млн раз, ведь она полностью бесплатная и в ней не нужно делить никаких покупок для разблокировки контента. В 2017 году индийские разработчики сообщили, что это вредоносное приложение, которое собирает геоданные до 14 000 раз в день, вне зависимости от использования приложения. Более того, их же программа VPNpro тоже отличилась — по информации Microsoft «вредонос» ворует банковские данные и содержит в себе разрешение на удалённый доступ.

Святослав Суздальский