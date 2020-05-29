Обновление YouTube позволяет делить видео на разделы

Новая функция облегчает просмотр длинных роликов.

Главный видеохостинг интернета YouTube выпустил долгожданное крупное обновление. С ним пришла функция разделения длинных видеороликов на разделы. Эта функция проходила бета-тестирование у случайно выбранных пользователей в течение месяца, а теперь доступна для всех.

Это нововведение признано едва ли не самым долгожданным обновлением для YouTube, поскольку теперь смотреть длинные ролики стало легче. К тому же разработчики сдержали все данные обещания. Во-первых, загрузивший видео на своём канале авторе сможет самостоятельно создавать разделы. Единственное условие разделов должно быть не менее трёх, а продолжительность их должна быть не менее 10 секунд.

Во-вторых, обновление YouTube позволяет и зрителю делить видео на разделы, но немного в другом формате. Зрители смогут создавать своеобразные «закладки» в видео, где ко временной шкале будет прикреплено краткое описания для закладки.

Милорад Васич