Компания Samsung намерена вернуть смартфоны со съемным аккумулятором

Название моделей пока не раскрывается, но ознакомиться с характеристиками можно уже сейчас.

Южнокорейская компания Samsung намерена вернуть в продажу смартфоны со съемным аккумулятором по невысокой цене. Название конкретного устройства пока неизвестно, но с уверенностью можно заявить о его бюджетной стоимости. Например, батарею серии EB-BA013ABY с емкостью 3000 миллиампер планируется ввести в эксплуатацию в устройство под названием SM-A013F.

Издание SamMobile сообщает, что данный телефон поступит в продажу в трех расцветках: черных, красных и синих. Что касается памяти – флэш-накопители с объемом 16 и 32 ГБ. Лишь одна модель компании Galaxy Xcover еще включает в себя съемный накопитель, тогда как другие устройства такой функции уже не имеют. У нового смартфона также будет иметься съемная крышка с тыльной стороны. Не исключено, что ожидаемая новинка получит название Galaxy A01s.

Ранее информационный ресурс «Поиск техники» составил топ смартфонов со съемными батареями. В список вошли Fly Life Compact 4G, Prestigio S Max, Oukitel C11 Pro, Samsung Galaxy J4 2018 года.

Виталий Морозов