Xiaomi начала продавать смартфоны премиум-сегмента в России

Помимо смартфонов, на рынке появятся смарт-телевизоры и смарт-браслет.

Ещё совсем новый Mi 10 появился в России. Это флагман Xiaomi. 6,67 дюймов дисплея с матрицей Super AMOLED и разрешением 2340?1080 пикселей, частота обновления экрана 90 Гц. Процессор — Snapdragon 865, батарея 4870 мАч, быстрая зарядка мощностью 30 Вт, 4 камеры и основная на 108 Мп. «Всамделишный» флагман, напичканный хорошим «железом». Стоить это добро будет от 69 990 рублей (8 Гб ОЗУ и 256 Гб памяти), а это уже устройство премиум-сегмента.

Xiaomi не просто начала продавать новый смартфон в России, за эти деньги человек получает в подарок ещё и хит прошлого года — Redmi Note 8 Pro на 128 Гб. 2 смартфона по цене одного, но вместе с тем — за те же деньги можно приобрести и более интересные гаджеты.

Есть вариант и попроще, и повыносливей, и подешевле — Mi Note 10 Lite. 6,47 дюймов диагональ, аккумулятор на 5260 мАч (до 2 суток заряда), Snapdragon 730G и тоже четыре камеры, основная на 64 Мп. И тоже за предзаказ можно получить подарок. Модель 6/128 Гб стоит 32?990 рублей и предзаказ с 29 мая добавит Redmi 8A (32 Гб). Не забыли и о бюджетниках — привезли Redmi Note 9 и его Pro-версию. От 16 990 до 18 990 рублей каждый.

Для любителей умных гаджетов появятся телевизоры. Mi TV на 50 дюймов будет стоить 27?990, а 65 дюймов — 54?990. Даже вспомнили об ещё одном хите: Mi Band 4. Компания будет продавать отдельную версию с NFC-чипом и стоимостью 3?690 рублей.

Святослав Суздальский