Компания Human Nature выявила главные критерии при выборе нового телевизора

На предпочтения россиян влияет несколько факторов.

Аналитическая компания Human Nature выявила главные критерии и требования, которыми руководствуются россияне при выборе нового телевизора. В первую очередь покупатели обращают внимание на диагональ экрана, а для граждан, выбирающих более дорогостоящие модели, привлекателен широкий спектр функций и технологий. Вышеназванная компания опросила 80 человек, среди которых – мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, ставшие обладателями нового телевизора в последние полгода.

Удалось установить, что россияне вынуждены менять телевизор примерно каждые 5 лет из-за поломок, желания приобрести более выдающуюся модель по диагонали, либо из-за необходимости купить еще одно устройство для приема сигналов в квартиру или дом. Процесс выбора обычно занимает около двух недель. В поисках пользователи прибегают к рекомендациям интернета (91%). Однако 59% покупателей предпочитают покупать телевизор в специализированных офлайн-магазинах.

Данный процент в большей степени относится к людям, озадаченным поиском телевизоров премиум-сегмента, поскольку в этом случае им хочется получить возможность рассмотреть потенциальное приобретение в физической реальности. Немаловажное значение в характеристиках выбора имеет особенность интеграции покупки в домашний интерьер. Как показало исследование за 2018 год, больше всего телевизор смотрят люди от 54 лет.

Виталий Морозов