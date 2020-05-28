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Гендиректор Xiaomi сообщил о начале тестирования связи 6G

Сегодня, 12:22

Разработки 4G, по словам Лэя Цзюня, постепенно прекратятся уже к концу 2020 года.

Гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал о начале тестирования связи 6G. Специалисты уверяют, что связь шестого поколения сможет развивать необыкновенную скорость – до одного терабайта в секунду. Глава Xiaomi подчеркивает необходимость распространения 6G в качестве расширенного стандарта 5G. По словам предпринимателя, новая связь сделает жизнь людей более комфортной. К примеру, стримы вскоре могут проводиться в разрешении 8К, появятся видеоконференции, будут развиваться функции автономного вождения.

Цзюнь заметил, что компания Xiaomi постепенно отказывается от создания устройств, поддерживающих сеть 4G, а 2020 год станет финальным в развертывании связи четвертого поколения. В дальнейшем производители сосредоточатся на новых технологиях. Лэй заметил, что распространение 6G не получится осуществить в полной мере без обширного спутникового интернета.

Стоит отметить, что для Индии поставки моделей 4G LTE пока продолжаются. На текущей неделе Xiaomi представили самый бюджетный смартфон в Поднебесной – Redmi 10X стоимостью около 250 долларов. Кроме того, компании ZTE и China Unicom уже подписали договор о стратегическом сотрудничестве для практической реализации 6G.

Однако не все разделяют оптимизм разработчиков современных сетей. Так, в апреле этого года в Голландии, а до этого и в Британии, неизвестные подожгли несколько вышек сотовой связи, которые поддерживают работу 5G. Активисты связывает развертывание современных технологий с возникновением вирусов и болезней, поражающих иммунную систему.


Виталий Морозов

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