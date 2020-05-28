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IT-специалист рассказал о вреде зарядки смартфона на протяжении ночи

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IT-специалист рассказал о вреде зарядки смартфона на протяжении ночи

30-80% - наиболее предпочтительный уровень для использования устройства.

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IT-специалист рассказал о вреде зарядки смартфона на протяжении ночи

Сегодня, 11:02

30-80% - наиболее предпочтительный уровень для использования устройства.

Оставлять смартфон на зарядке на время сна – не самое лучшее решение. Однако это имеет место быть, если пользователь предварительно включит «режим полета» на телефоне. О нюансах правильного использования и о вреде зарядки смартфона на протяжении ночи рассказал IT-специалист. По мнению руководителя отдела аналитических и IT-исследований Михаила Когана, длительная зарядка негативно отразится на функциях и работе устройства.

Агентство Battery University считает, что для сохранения всего диапазона возможностей смартфона и его долгосрочного использования следует поддерживать уровень заряда на уровне 30-80%. Специалисты советуют заряжать телефон незадолго до сна или вскоре после пробуждения. Также рекомендуется ставить специальные напоминания, чтобы не переусердствовать в «подпитке» устройства.

Коган заявил, что современные телефоны менее вредны, чем некоторые предшественники. Современные смартфоны контролируются микрочипом, что продляет комфортность использования, невзирая на низкий уровень заряда. Прежде чем заряжать телефон в темное время суток, следует убедиться, что в доме исправная электропроводка, а зарядное устройство не перегружается при работе.


Виталий Морозов

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