Mi Mix Alpha получит опоясывающий экран с Full HD+

Расчитанный на работу с 5G смартфон получит процессор Mediatek.

Несмотря на то, что Mi Mix Alpha был представлен китайским техногигантом Xiaomi ещё в 2019 году, выпуск его в массы постоянно переносился. И, согласно техноблогу Digital Chat Station, смартфону быть, причём с серьёзными апгрейдами.

Например, Mi Mix Alpha получит опоясывающий экран с поддержкой Full HD+. А это значит, что минимальная частота обновления дисплея будет по не меньше 144 Гц. Высококачественный дисплей будет плавно работать благодаря новому процессору от Mediatek. Но сплошным он не будет. Смартфон получит небольшое отверстие или вовсе вырез для фронтальной камеры. Задняя камера будет многомодульной, но её характеристики пока не раскрыты.

Также известно о поддержке двух SIM-карт, работающих с 5G на скорости до 4,7 Гбит/сек. Что же до памяти, то заявлено о 16 Гб оперативной, а накопитель будет на 512 гигабайт. Мощность аккумулятора будет 4000 мАч, что позволяет говорить о поддержке быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Xiaomi делает большую ставку на смартфоны с технологией 5G, планируя прекратить выпуск устройств без её поддержки уже к концу 2020 года.

Милорад Васич