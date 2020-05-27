Обновленная Windows 10 будет доступна пользователям 28 мая

Microsoft исправили известные проблемы, которые мешали стабильной работе.

Microsoft не стоит на месте, а постоянно совершенствует свой проект. Каждый год компания выпускает обновления, которые улучшают работу и делают ее более стабильной. Недавно стало известно, что в скором времени пользователи Windows 10 смогут использовать улучшенную версию.

Майское обновление станет самым крупным в 2020 году. Как сообщила компания Microsoft, все ошибки и известные проблемы в ней устранены. Соответственно Обновленная Windows 10 станет отличным спутником для пользователей ПК. Релиз продукта назначен на 28 мая.

В отличии от предыдущих обновлений, это необходимо будет установить вручную. Пользователю потребуется подтвердить, что он действительно хочет обновиться до последней версии. Такое решение было принято компанией с целью улучшения работы стационарных ПК. Следующее обновление Windows 10 Microsoft планирует выпустить осенью. Однако оно не будет таким глобальным, как майское, которое станет доступным уже завтра.

Александр Великий