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Главная страница | Hi-Tech | PlayStation 2 и Nintendo DS стали самыми продаваемыми консолями в мире

PlayStation 2 и Nintendo DS стали самыми продаваемыми консолями в мире

Сегодня, 13:58

Консоль от Sony занимает 10% всех продаж приставок.

Пока игроки ждут премьеры Sony PlayStation 5, аналитики решили подвести глобальные итоги на рынке консолей. Эксперты портала Learnbonds.com выяснили, что PlayStation 2 и Nintendo DS стали самыми продаваемыми консолями за всю историю индустрии.

К марту 2020 года в мире было продано 1,56 млрд консолей различных брендов, но основную долю рынка делят компании Sony, Microsoft, и Nintendo. За 13 лет выпуска Sony PlayStation 2 разошлась тиражом в 157,68 млн приставок, что составляет 10,07% всего рынка.

Что примечательно, с небольшим отрывом следует портативная консоль Nintendo DS с результатом в 154,9 млн единиц. При этом, её жизненный цикл короче PlayStation 2 на 5 лет — DS начали выпускать в 2005 году. Замыкает тройку лидеров линейка Nintendo Game Boy — с 1989 года под этим именем выпущено 118,69 млрд карманных приставок.

Говоря об актуальных версиях консолей, то им далеко до рекордов предшественников. Так, PlayStation 4 только недавно превзошла продажи первой генерации приставки — 109,86 против 102,5 млн проданных PlayStation 1.

На фоне превосходства Sony, продажи консолей Microsoft смотрятся особенно блекло. Лидером бренда остаётся Xbox 360 — снятая с производства консоль успела порадовать 85,8 млн игроков. Это почти вдвое превышает продажи Xbox One (47,3 млн проданных консолей).


Дмитрий Кошевой

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