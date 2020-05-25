Профессор РЭУ рассказал, как очистить свой «цифровой след» в интернете

Чистка истории браузера является частью работы над личными данными.

Каждый человек ежедневно производит сотни действий в Сети, которые тщательно собирают, и анализируют десятки компаний. Это ставит под угрозу само понятие конфиденциальности. Профессор РУЭ им. Г. В. Плеханова рассказал, как очистить свой «цифровой след» в интернете.

По словам заведующего лабораторией ИИ, нейротехнологий, и бизнес-аналитики Тимура Садыкова, удалить историю в браузере легко, но она является лишь частью цифрового следа пользователя.

Эксперт подчеркнул, что весь массив данных о каждом пользователе включает в себя параметры оборудования, местоположение, связанные аккаунты в соцсетях, и даже личные предпочтения в еде и музыки, собранные на основе статистики поисковых запросов.

Эти данные рядовому пользователю недоступны, поэтому для их удаления профессор Садыков рекомендует обращаться в корпорации, занимающиеся агрегацией данных о пользователях Сети посредством технологий Big Data.

Стоит отметить, что в недавнем исследовании «Лаборатории Касперского» выяснилось, что большинство жителей РФ желают сохранять свою анонимность в Сети. Всё больше людей пытаются защитить себя, но остаётся много пользователей, не обладающих минимумом знаний для сохранения «сетевой безопасности».

Дмитрий Кошевой