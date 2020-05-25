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Энтузиаст показал несколько игровых уровней классической игры на Unreal Engine 4.

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Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок

Сегодня, 10:47

Энтузиаст показал несколько игровых уровней классической игры на Unreal Engine 4.

Пока создатели одной из самых известных украинских игр подогревают интерес к сиквелу, энтузиасты работают над улучшением классической игры. Так, фанат серии S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый игровой движок — разработчик уже показал несколько уровней с новой графикой.

Создатель пользовательских модификаций под ником Ivan Source выложил ролики с геймплеем S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl, перенесённой на графический движок Unreal Engine 4. Что примечательно, именно такую основу используют в разработке второй части игры.

Видео демонстрирует сюжетные локации «Агропром» и «лаборатория X18» с новыми технологиями. Несмотря на значительно улучшившуюся картинку, автор максимально сохранил атмосферу и геймплей оригинальной игры, но не обошлось и без изменений.

Пользовательский ремейк отличает новый интерфейс персонажа, и другие модели оружия. Также на видео не хватает механики с бросанием болта в аномалии — в пользовательском моде автор взаимодействует с ними посредством выстрелов.

О дате выхода пользовательской модификации пока неизвестно. Также пока не последовало реакции GSC Game World — разработчиков оригинальной игры, которые могут оспорить подобное вмешательство в их продукт.


Напомним, оригинальная игра вышла в 2007 году — несмотря на недоработки, она стала культовой, и обросла пользовательскими модификациями. Правда, сегодня 13-летняя игра выглядит блекло из-за устаревшего движка X-Ray.


Дмитрий Кошевой

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