Переиздание Mafia 2 плохо работает и зависает на консолях

Частота кадров в секунду случайным образом критически падает, а текстуры исчезают.

Ремейка первой Mafia ждать ещё до августа, но переиздание Mafia 2 уже успели опробовать обладатели ПК и консолей. И, оказалось, Mafia 2 Definitive Edition плохо работает и даже виснет даже мощнейших современных консолях. Например, во время езды на автомобиле случайным образом проседает FPS (частота кадров в секунду), а текстуры и вовсе пропадают.

Видео с наглядным примером выложено на YouTube-канале Gaming Route, запись геймплея сделана с консоли Playstation 4 Pro. Обладатель канала пишет, что падение FPS происходит у него постоянно во время езды на автомобиле и в дождливую погоду. Даже о принятом минимуме частоты кадров (30 в секунду) можно лишь мечтать.

Но это лишь одно из зол. Почти все важные аспекты Mafia 2 не были доработаны. Например, стрельба такая же неуклюжая, как и в оригинальной версии 2010 года. А без вырезанной технологии Physix элементы ткани и одежды «намертво приклеены» к моделям персонажей.

Обладатели Xbox One X жалуются, что во время игры с наушниками возникают проблемы со звуком. Он пропадает и не синхронизируется с сюжетными роликами, где присутствует технология захвата движений.

Пользователи в комментариях назвали переиздание Mafia 2 ещё большей «халтурой», чем переиздание Assassin’s Creed 3, которое тоже получило массу негативных отзывов за технические недоработки и явный даунгрейд. При этом, не стоит забывать, что Mafia 2 Definitive Edition продаётся по цене полноценной ААА-игры. Так, в игровом магазине Steam висит ценник — 1499 рублей.

Милорад Васич