Массовые сбои в Xbox Live мешают играть и общаться

Неполадки видеосервисов продолжаются уже неделю.

Из-за режима самоизоляции интернет стал ещё более важен. Сидя дома, люди используют его не только для игр, но и для работы, учёбы и общения с близкими. Но не все онлайн-сервисы оказались готовы к увеличению нагрузки. Что наглядно продемонстрировала Xbox Live от Microsoft.

В видеоигровой службе корпорации столкнулись с жалобами на массовые сбои сервиса, которые мешают играть и общаться даже на ПК. Причём за последнюю неделю масштабных сбоев было уже четыре. В Microsoft завили, что неполадки с компьютерами действительно могли возникнуть из-за попытки входа в сеть через Xbox One и Windows 10, а также в компании заверили, что специалисты «прекрасно знают о существовании проблемы и активно работают над её устранением».

Кроме признания вины и предложения следить за обновлениями, Microsoft сообщила о начале расследования и исправления некоторых проблем с сетевыми службами Microsoft 365. Это позволит снизить массовые сбои в будущем. В любом случае видеоигровой сервис Xbox Live пока не может обещать своим подписчикам, что они смогут беспрепятственно играть и общаться.

Шура Альтшуль