Microsoft запустит тестирование глобального обновления Windows 10 в июне 2020 года

Подготовка к нововведению получила название Iron (Fe).

Компания Microsoft в скором времени запустит тестирование глобального обновления операционной системы Windows 10 2021. Данное масштабное изменение имеет собственную кодировку – Iron (Fe). Кстати, из официального сообщения название грядущей операции было поспешно удалено, но пользователи успели сделать скриншоты.

Известно, что предвестник глобального обновления в виде тестирования пройдет в июне 2020 года. Инсайдеры утверждают, что интерфейс претерпит некоторые изменения, но более подробной информации все-таки пока не представлено. Правда, не обошлось без небольшого исключения. Так, меню Start намерены скорректировать, иконки в свою очередь также визуально изменятся. Сообщается, что Microsoft продолжит задуманные реформы и впредь.

Стоит заметить, что пользователи лицензий Windows 7 или Windows 8.1 смогут воспользоваться обновленной версией программного обеспечения без традиционной платы в 120 долларов. Команда Microsoft осведомлена об этом, но предпочитает предоставить клиентам возможность получить доступ к обновлению, несмотря на финансовые потери.

Виталий Морозов