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На iPhone и iPad перестали запускаться приложения

Сегодня, 09:45

Приложения быстро закрываются или не открываются вовсе.

Социальные сети уже заполнены жалобами на ошибку, всплывающую у пользователей iPhone и iPad: «Это приложение больше недоступно для вас. Чтобы использовать его, вы должны купить его в App Store». Согласно жалобам пользователей, ошибка выскакивает как обновивших iOS до версии 13.5, так и у ещё остающихся на старой версии iOS 13.4.1. Однако, причину «глюка» установить пока не удалось, к тому же не все пользователи с ним сталкиваются.

Больше всего пострадавших среди обновивших приложения накануне обновления системы iOS. Проблемы наблюдаются как у видеохостингов (YouTube), мессенджеров (WhatsApp), так и социальные сети (Facebook, Twitter, TikTok). Проблема впервые была предана огласке на сайте MacRumors, где пользователь выложил скриншот с сообщением об ошибке, из-за которой на iPhone iPad перестали запускаться приложения.

Тем не менее, пользователи имеют возможность устранить проблему без надобности повторной покупки приложения, несмотря на текст сообщения. Проблемное приложение нужно удалить и просто установить его заново. Также поможет выгрузка приложения.


Милорад Васич

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