На iPhone и iPad перестали запускаться приложения

Приложения быстро закрываются или не открываются вовсе.
Больше всего пострадавших среди обновивших приложения накануне обновления системы iOS. Проблемы наблюдаются как у видеохостингов (YouTube), мессенджеров (WhatsApp), так и социальные сети (Facebook, Twitter, TikTok). Проблема впервые была предана огласке на сайте MacRumors, где пользователь выложил скриншот с сообщением об ошибке, из-за которой на iPhone iPad перестали запускаться приложения.
Тем не менее, пользователи имеют возможность устранить проблему без надобности повторной покупки приложения, несмотря на текст сообщения. Проблемное приложение нужно удалить и просто установить его заново. Также поможет выгрузка приложения.