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Xiaomi представила 43-дюймовый бюджетный телевизор дешевле смартфона Redmi Note 8

Сегодня, 16:24

Новинка оправдывает гордое звание «умного» устройства.

Xiaomi представила 43-дюймовый бюджетный телевизор. Стоит сразу выявить одно из главных преимуществ нового телевизора от популярного производителя – это весьма низкая стоимость в сравнении со смартфонами от этой компании. Разрешение – 1920 x 1080 пикселей. Новинка от производителя получила название Mi TV (E43K). На данный момент телевизор по праву считается самым демократичным в ценовой категории китайского бренда. Его стоимость – 11000 тысяч рублей, что почти на 3 тысячи дешевле другого известного смартфона: цена на Redmi Note 8 начинается с 13990 рублей.

Новинка также поддерживает функцию DTS Sound и SmartTV, можно управлять с помощью голоса. Кроме того, телевизор оснащен 64-разрядным двухъядерным процессором, 8 гб постоянной и 1 гб оперативной памяти. Несмотря на ряд бесспорных преимуществ, имеются и минусы – разрешение и отсутствие Bluetooth.

Динамики DTS Sound навряд ли порадуют сверхмощностью, но при такой цене качество все же приемлемое. Телевизор можно подключать к компьютерам, игровым приставкам, аудиосистемам, что, несомненно, увеличивает привлекательность в глазах покупателя. Mi TV 43 имеет возможность управлять устройствами умного дома.


Виталий Морозов

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