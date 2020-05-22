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Главная страница | Hi-Tech | Роскачество уведомило кинолюбителей об опасности пиратских сайтов

Роскачество уведомило кинолюбителей об опасности пиратских сайтов

Сегодня, 13:37

Перед пользователями встает угроза заражения компьютера вредоносной программой.

Просмотр кинофильмов на неизвестных сайтах может нанести серьезный урон и заразить компьютер вирусом, а также привести к утечке персональных данных, сообщает Роскачество, которое уведомило кинолюбителей об опасности пиратских сайтов. Ведомство подчеркивает, что наибольшую опасность представляют те ресурсы, где интернет-пользователю предлагается скачать ту или ленту бесплатно или прибегнуть к помощи торрента. Более того, беспечное скачивание, либо просмотр фильмов и сериалов, чреваты отслеживанием через микрофон или камеру.

От имени пользователя могут совершать некоторые действия в интернете – например, размещать объявления в целях мошенничества. Даже один неосторожный клик на выплывающее уведомление на пиратском сайте имеет риск оказаться критическим, в результате чего компьютер посетит «незваный гость» в виде зловредной вирусной программы.

Просьба обновить Flash Player в свете этих событий вовсе не является заботой об удобстве кинолюбителя. Напротив, это может обернуться настоящей проблемой для пользователя, а его компьютер имеет шанс стать обыкновенной марионеткой для выполнения недобросовестной деятельности в Сети.

«Загружая данные из такого источника, вы рискуете заразить свой компьютер вредоносной программой. Это может привести к тому, что киберпреступники завладеют вашими персональными данными, документами, личными переписками и многим другим сокровенным», - указывается в сообщении от Роскачества.

Стоит добавить, что в 2018-м году система мониторинга совместно с ICRT (Международной ассамблеей организацией потребительских испытаний) признала Bitdefender Internet Security лучшим антивирусом по итогам тестирования.


Виталий Морозов

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