Смартфон Samsung Galaxy Note 20 презентовали на качественных рендерах

Анонс новинки намечен на август этого года.

В августе текущего года ожидаются качественные рендеры смартфона Samsung Galaxy Note 20, куда войдет и версия Galaxy Note 20 Plus. Устройство презентовали на качественных рендерах. Данная модель поступит в продажу с экраном 6,7 дюйма. В комплектацию смартфона также войдет специальный отсек, в котором будет находится перо S Pen, с помощью которого пользователи смогут взаимодействовать друг с другом.

Вверху, в центре, расположится фронтальная камера. А с противоположной стороны камера походит на прямоугольник с закругленными краями. Смартфоны функционируют с помощью двух операционных систем – Snapdragon 865 и Exynos 990. Это будет зависеть от региона поставки. Кроме того, устройства будут поддерживать и сеть пятого поколения – 5G. Оперативная память – 16 гб, встроен датчик отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 4000 Ма ч. Дизайнер Веня Гескин визуально ознакомил пользователей с новинкой у себя в Twitter.

В отличие от предыдущей модели, новое устройство имеет уменьшенную фронтальную камеру, а боковые кнопки несколько сместились: теперь они располагаются на правой стороне. Анонс Samsung Galaxy Note ожидается в августе 2020 года. Также ожидается выход смартфона Galaxy A71 c поддержкой 5G.

Виталий Морозов