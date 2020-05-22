Apple выпустила новую iOS 13.5 и iPadOS 13.5

От редактора

Apple выпустила новую iOS 13.5 и iPadOS 13.5

Прошивки уже доступны разработчикам и на днях выйдет «финалка».

В новом тарифе «МегаФона» не будут «сгорать» гигабайты

Мнение

В новом тарифе «МегаФона» не будут «сгорать» гигабайты

WhatsApp и Viber будут работать даже при отрицательном балансе.

Смартфон Samsung Galaxy Note 20 презентовали на качественных рендерах

Мнение

Смартфон Samsung Galaxy Note 20 презентовали на качественных рендерах

Анонс новинки намечен на август этого года.

Сюжеты:

«Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные Береги веки смолоду! Как предотвратить появление «гусиных лапок»
Главная страница | Hi-Tech | Смартфон Samsung Galaxy Note 20 презентовали на качественных рендерах

Смартфон Samsung Galaxy Note 20 презентовали на качественных рендерах

Сегодня, 11:37

Анонс новинки намечен на август этого года.

В августе текущего года ожидаются качественные рендеры смартфона Samsung Galaxy Note 20, куда войдет и версия Galaxy Note 20 Plus. Устройство презентовали на качественных рендерах. Данная модель поступит в продажу с экраном 6,7 дюйма. В комплектацию смартфона также войдет специальный отсек, в котором будет находится перо S Pen, с помощью которого пользователи смогут взаимодействовать друг с другом.

Вверху, в центре, расположится фронтальная камера. А с противоположной стороны камера походит на прямоугольник с закругленными краями. Смартфоны функционируют с помощью двух операционных систем – Snapdragon 865 и Exynos 990. Это будет зависеть от региона поставки. Кроме того, устройства будут поддерживать и сеть пятого поколения – 5G. Оперативная память – 16 гб, встроен датчик отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 4000 Ма ч. Дизайнер Веня Гескин визуально ознакомил пользователей с новинкой у себя в Twitter.

В отличие от предыдущей модели, новое устройство имеет уменьшенную фронтальную камеру, а боковые кнопки несколько сместились: теперь они располагаются на правой стороне. Анонс Samsung Galaxy Note ожидается в августе 2020 года. Также ожидается выход смартфона Galaxy A71 c поддержкой 5G.


Виталий Морозов

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
В сети появились информация о камере нового Samsung Galaxy Note20
В сети появились информация о камере нового Samsung Galaxy Note20

Через несколько месяцев модель появится в продаже.

Huawei представила новый бюджетный флагман с поддержкой 5G
Huawei представила новый бюджетный флагман с поддержкой 5G

 Дебют нового смартфона намечен на 24 мая.

Мощный 5G-смартфон Honor X10 поступит в продажу уже 26 мая
Мощный 5G-смартфон Honor X10 поступит в продажу уже 26 мая

Создатели также намекают на расширенные возможности для недорогого смартфона.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости