Huawei отказывается от фирменных процессоров Kirin в пользу Mediatek

Официальное решение затрагивает и дочернюю компанию Honor.

Подтвердив отказ от использования фирменных процессоров Kirin, китайский техногигант Huawei и его дочерний бренд Honor отныне переходят на начинку от Mediatek. Внедрять планируется массовое и, как говорит глава бренда Жао Минг, уже грядущий смартфон X10 получит новый процессор.

Объясняют в Huawei сие решение тем, что пришлось подчиниться новым требованиям США касательно экспорта технологий. Ограничения в IT-сфере были установлены с подачи министерства торговли США. Стремясь установить единоличный контроль над IT-рынком, США ставят перед потребителем сложный выбор между их продукцией и китайской.

Тем временем, в Huawei не признаются, насколько сильно скажется данное преобразование на успехах бренда. Не стоит забывать, что три четверти всей продукции Huawei и Honor, согласно данным за весь 2019 год, оснащены процессорами Kirin, а посему замещение их новой начинкой от Mediatek задача не из простых. Но, по словам Жао Минга, Huawei без боя сдаваться не собирается.

Милорад Васич