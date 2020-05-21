Биолог Олег Григорьев предупредил о негативном влиянии 5G на нервную систему

По мнению учёного, это не все риски, связанные с новым поколением связи.

Предугадать влияние 5G на организм человека сложно, но определённые риски существуют. Об этом в интервью Светлане Апполоновой рассказал председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, доктор биологических наук Олег Григорьев.

Учёный предупредил о негативном влиянии нового поколения связи на нервную систему.

«В 5G принципиально усложняется тот сигнал, который передаёт базовая станция на абонента. Он становится импульсным и разделённым по частотам. В результате человек получает комплексное облучение, которое является более тяжёлым для нервной системы», - объяснил биолог Олег Григорьев.

По его словам, это сделано для улучшения передачи большого объёма данных.

Ещё одной особенностью 5G является сфокусированный луч. В отличие от предыдущих поколений связи, он не рассеивается, а направляется на смартфон или другой приёмник. Если учесть, что в городе большое количество вышек, то человек попадает под своеобразный «перекрёстный огонь» из таких лучей.

Олег Григорьев рассказал, что для работы 5G зарезервирован поддиапазон от 20 до 40 ГГц, который ранее не использовался. На таких крайне высоких частотах работает КВЧ-терапия. Но медицинский аппарат позволяет проконтролировать уровень облучения, а с вышек 5G человек может получать различную дозу. Чем обернётся такое влияние частот на организм, не понятно.

По прогнозам портала Business Insider, к 2025 году по покрытию 5G будут лидировать три страны: Южная Корея (66%), США (50%) и Япония (49%). Среди развивающихся стран можно выделить Мексику, Бразилию и Индию.

Антон Жилин