В сети появились информация о камере нового Samsung Galaxy Note20

От редактора

В сети появились информация о камере нового Samsung Galaxy Note20

Через несколько месяцев модель появится в продаже.

Apple выпустила новую iOS 13.5 и iPadOS 13.5

Мнение

Apple выпустила новую iOS 13.5 и iPadOS 13.5

Прошивки уже доступны разработчикам и на днях выйдет «финалка».

В новом тарифе «МегаФона» не будут «сгорать» гигабайты

Мнение

В новом тарифе «МегаФона» не будут «сгорать» гигабайты

WhatsApp и Viber будут работать даже при отрицательном балансе.

Сюжеты:

«Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные Береги веки смолоду! Как предотвратить появление «гусиных лапок»
Главная страница | Hi-Tech | Биолог Олег Григорьев предупредил о негативном влиянии 5G на нервную систему

Биолог Олег Григорьев предупредил о негативном влиянии 5G на нервную систему

Сегодня, 17:51

По мнению учёного, это не все риски, связанные с новым поколением связи.

Предугадать влияние 5G на организм человека сложно, но определённые риски существуют. Об этом в интервью Светлане Апполоновой рассказал председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, доктор биологических наук Олег Григорьев.

Учёный предупредил о негативном влиянии нового поколения связи на нервную систему.

«В 5G принципиально усложняется тот сигнал, который передаёт базовая станция на абонента. Он становится импульсным и разделённым по частотам. В результате человек получает комплексное облучение, которое является более тяжёлым для нервной системы», - объяснил биолог Олег Григорьев.

По его словам, это сделано для улучшения передачи большого объёма данных.

Ещё одной особенностью 5G является сфокусированный луч. В отличие от предыдущих поколений связи, он не рассеивается, а направляется на смартфон или другой приёмник. Если учесть, что в городе большое количество вышек, то человек попадает под своеобразный «перекрёстный огонь» из таких лучей.

Олег Григорьев рассказал, что для работы 5G зарезервирован поддиапазон от 20 до 40 ГГц, который ранее не использовался. На таких крайне высоких частотах работает КВЧ-терапия. Но медицинский аппарат позволяет проконтролировать уровень облучения, а с вышек 5G человек может получать различную дозу. Чем обернётся такое влияние частот на организм, не понятно.

По прогнозам портала Business Insider, к 2025 году по покрытию 5G будут лидировать три страны: Южная Корея (66%), США (50%) и Япония (49%). Среди развивающихся стран можно выделить Мексику, Бразилию и Индию.


Антон Жилин

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Треть безработных Москвы получает повышенное пособие
Треть безработных Москвы получает повышенное пособие

Жителям столицы положена региональная надбавка.

Причина в деньгах или почему Самбурская подала в суд на Дробыша
Причина в деньгах или почему Самбурская подала в суд на Дробыша

После иска в 1,5 миллиона рублей, актриса решила отказаться от продюсера.

В Северной Осетии хотят пересмотреть систему коммунальных платежей России
В Северной Осетии хотят пересмотреть систему коммунальных платежей России

Новый законопроект от парламента предлагает изменение системы.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости