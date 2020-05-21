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Главная страница | Hi-Tech | Huawei представил своё приложение-поисковик по типу Google

Huawei представил своё приложение-поисковик по типу Google

Сегодня, 16:34

Petal Search объединяет поисковую систему и универсальный магазин мобильных программ.

Несмотря на усиливающиеся санкции со стороны американского правительства, китайская компания продолжает осваивать новые рыночные ниши. Так, Huawei представил своё приложение-поисковик по типу Google. Программа уже доступна для скачивания на площадке AppGallery.

Первые упоминания о приложении-поисковике от Huawei появились в феврале, но тогда считалось, что программу назовут Huawei Search. Тем не менее, разработчики решили поменять название на Petal Search после завершения бета-тестирования. Также расширился и функционал.

Новая программа является логичным шагом в условиях противодействия американским ограничениям. Petal Search дополнит магазин приложений от Huawei, что поможет снизить зависимость от экосистемы Google. Тем не менее, ассортимент приложений в AppGallery пока скуден, что и призван решить поисковик.

Так, на отдельной вкладке можно ввести название любого приложения. Если программа не представлена на AppGallery, поисковик перенаправит пользователя на сторонний сервис для загрузки и установки apk-файла. Это компенсирует отсутствие сервисов Google, которые недоступны пользователям мобильных устройств Huawei.


Дмитрий Кошевой

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