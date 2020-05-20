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В новом тарифе «МегаФона» не будут «сгорать» гигабайты

WhatsApp и Viber будут работать даже при отрицательном балансе.

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В новом тарифе «МегаФона» не будут «сгорать» гигабайты

Вчера, 22:37

WhatsApp и Viber будут работать даже при отрицательном балансе.

Оператор сотовой связи «МегаФон» презентовал абонентам новый тариф «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат». На официальном сайте компании представлены подробности тарифной линейки.

По подсчётам аналитиков «МегаФона», почти половина их абонентов пользуется мобильным интернетом. Если раньше остаток трафика не переходил на следующий месяц, то теперь не потраченные гигабайты не будут «сгорать». Использовать их можно когда угодно.

На этом приятные новости от оператора не заканчиваются. В новом тарифе можно будет пользоваться мессенджерами целый месяц, даже если на счету отрицательный баланс. Не всеми. С минусом на счету будут работать только WhatsApp, Snapchat, Viber, Facebook Messenger, eMotion и TamTam.

Кроме перечисленных плюсов в тарифе «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат» отмечается возможность неограниченной раздачи интернета на другие устройства и защита от платных подписок. Бесплатные 50 каналов «Мегафон-ТВ» останутся по-прежнему.

Новой тарифной линейкой «МегаФон» пытается обойти своих конкурентов из МТС. В 2019 году у компании было на 4 млн меньше подключенных абонентов. Исследования проводило Консалтинговое агентство Advanced Communications & Media.


Антон Жилин

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