Мощный 5G-смартфон Honor X10 поступит в продажу уже 26 мая

Создатели также намекают на расширенные возможности для недорогого смартфона.

Официальная презентация Honor в Китае прошла 20 мая, и уже 26 мая, когда смартфон поступит в продажу, можно будет искать на рынке. В новый девайс Honor X10 встроены функции, которые позволят ему работать быстрее и при этом не подвисать.

Honor X10 можно будет выбрать в популярных цветах: голубой, оранжевый, серебристый и чёрный. На телефоне есть фирменная оболочка Magic UI 3.1 на основе операционной системы Android 10.

Мощный телефон поддерживает 5G сеть и обладает тройной камерой. Каждый сможет выбрать тот вариант, что больше соответствует требованиям: от 4 до 8 ГБ оперативной памяти и от 64 до 256 ГБ флэш-памяти.

Геймеры могут радоваться: телефон будет поддерживать почти все современные игры благодаря режиму 90 к/с - это до 11 часов игр без подзарядки, по словам производителя.

Камера Honor X10 почти как у Huawei P30 Pro: оснащена 40-мегапиксельным датчиком Sony IMX600y f/1,8 и дополнительными датчиками с диафрагмой f/2,4 разрешением 2 Мп (макро) и 8 Мп (ультраширокоугольный). Фронтальная камера в 16 Мп будет выдвижной для большего удобства использования.

Аккумулятор в 4200 мАч отлично приспособлен к быстрой зарядке мощностью 22,5 Вт через USB-C и долго прослужит владельцу, в отличие от других смартфонов, которые плохо выдерживают ускоренную зарядку.

Проведённые спид-тесты показали отличные результаты: сеть 5G функционирует и не тормозит Honor X10.

Цена на него варьируется от 267 до 337 долларов за версии с разным объёмом памяти.

Ангелина Соколовская