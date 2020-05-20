Microsoft и OpenAI создали суперкомпьютер будущего

Это даст возможность для разработки новых приложений.

На онлайн конференции разработчиков Build корпорация Microsoft презентовала новый компьютер для компании OpenAI, созданной Сэмом Альтманом и Илоном Маском. Разработка вошла в пятёрку мощнейших компьютеров мира.

Инициаторами создания суперкомпьютера выступили OpenAI. Он был нужен для обучения сложных моделей искусственного интеллекта. На предложение откликнулись разработчики из корпорации Билла Гейтса. Совместными усилиями они создали машину, способную обрабатывать до ста сложных операций одновременно.

Новый суперкомпьютер в Microsoft называют технологией будущего. 285 тысяч ядер позволяют задуматься о разработке приложений, аналогов которым в мире не существует. Кроме впечатляющей многоядерности, компьютер может похвастаться 10 000 графических процессоров и скоростью 400 гигабит в секунду для серверов.

Суперкомпьютер Microsoft и OpenAI работает на базе облака Azure. Это даёт преимущество в быстром развёртывании и надёжности дата-центров. Инженеры компании Илона Маска и Сэма Альтмана надеются, что новый компьютер позволит приблизиться к созданию нейросетей следующего поколения.

Антон Жилин