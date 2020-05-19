Смартфоны Huawei стали хуже продаваться

Спад спроса на телефоны компании наблюдается впервые за долгое время.

Тогда, как продажи на смартфонов упали на 17% на мировом рынке, востребованность на другие товары Huawei выросла вдвое и больше. Причиной тому предположительно отсутствие сервисов Google, сообщил директор по стратегии Huawei Consumer Business Шао Ян.

В докладе представитель китайской компании обнародовал данные, согласно которым стало понятно, что смартфоны Huawei стали на 17% хуже продаваться — и это серьезные цифры. Такие показатели не характерны для компании за последние годы. Шао Ян пояснил, что причина такого уменьшения спроса кроется в начинке гаджетов, которая не включает в себя, поддерживающие Google, программы. Из-за этого возникают сложности с продажами за пределами Китая, как телефонов среднего уровня, так и флагманов.

Эксперт Huawei при этом отметил, что на фоне уменьшения продаж смартфонов, выгодно выросла востребованность на другую продукцию компании. Например, спрос на ноутбуки увеличился на мировом рынке на 120%, на беспроводные наушники — на 130%. Продажи роутеров выросли на 70, а смарт-часы и фитнес-браслеты стали больше покупать на 60%.

Шао Ян назвал и китайскую альтернативу Google сервисам. В Huawei считают, что новая платформа HMS может полноценно заменить популярный мобильный сервис. Он уже включает больше 60 тыс. приложений, а в системе зарегистрировано около 1,5 млн разработчиков.

Ирен Громова