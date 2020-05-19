Прошивки уже доступны разработчикам и на днях выйдет «финалка».

Apple выпустила новую iOS 13.5 и iPadOS 13.5. Основное изменение касается алгоритма распознавания лиц. Теперь он открывает экран ввода пароля, если пользователь в защитной маске и устройство не может идентифицировать его по лицу. Пользователи считают эту опцию очень удобной.

Кроме этого появилась возможность отключать динамические плитки при групповых вызовах FaceTime, чтобы видео сохраняло размер во время активации самого участника. Для США предусмотрен автоматический обмен важной информацией о состоянии здоровья из медудостоверения со службами неотложной помощи при экстренном вызове.

Golden Master уже тестируют разработчики. По сути, iOS 13.5 и iPadOS 13.5 можно считать шпионскими приложениями.

В заметке Apple о выпуске прошивок ясно сказано: «Новые версии представляют API для поддержки приложений, которые отслеживают контакты между людьми с целью сдерживания распространения COVID-19».

Установить новые бета-версии iOS 13.5 и iPadOS 13.5 на iPhone, iPad или iPod touch очень просто. Нужно зайти в «настройки», выбрать «основные» — «обновить ПО» и кликнуть «загрузить и установить». Тоже самое можно сделать через iTunes, подключив гаджет к компьютеру.

Шура Альтшуль