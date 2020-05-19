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В сети появились информация о камере нового Samsung Galaxy Note20

Сегодня, 15:48

Через несколько месяцев модель появится в продаже.

Каждый день технологии открывают для себя новые вершины. Конкуренция между производителями только усиливается, а это значит, что компаниям необходимо удивлять потребителей. В сети уже появилась неофициальная информация о новой камере Galaxy Note20.

Как и ожидалось, смартфон будет обладать всеми необходимыми функциями. Однако стоит сделать акцент именно на камере. В 21 веке качественные фотографии необходимы почти каждому. Чтобы оправдать ожидания потребителей, Samsung решили поставить акцент на качество. Блок камеры Galaxy Note20 будет состоять из трех датчиков, выстроенных в вертикальный ряд. Перископный модуль будет находится слева и сверху. В модуле камеры также присутствуют дополнительные сенсоры и светодиодная вспышка.

Информацию о возможной камере Galaxy Note20 распространил в сети китайский информатор. Конечно, эта информация не может быть точной, ведь Samsung еще не раскрывали информации о камере нового телефона. В связи с этим, остается только ждать, когда компания официально представит новинку.


Александр Великий

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