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Главная страница | Hi-Tech | Apple принимает к обмену флагманские Android за 30 долларов

Apple принимает к обмену флагманские Android за 30 долларов

Сегодня, 13:25

Но далеко не все смартфоны дотягивают даже такой «лояльности».

Некоторые могут утилизировать совершенно бесплатно. На китайском сайте компании Apple появилось сообщение о старте новой программы лояльности. Желающим обзавестись iPhone Apple предлагает обменять не только старенькие iPhone, но смартфоны на базе Android. Правда стоит отметить, что такая любезность Apple граничит с издёвкой, ведь компания принимает к обмену флагманские Android по цене менее, чем 30 долларов.

Так за лидеров продаж прошлого года Huawei P30 и P30 Apple готова предложить 28 долларов. Максимальная цена за Huawei Mate 9 тоже примерно 30 долларов. Oppo R11 и R11s немного не дотянули до отметки в 50 долларов. А вот за старые флагманские Xiaomi Mi 6 и Mi 8 можно рассчитывать на 70-80 долларов.

Но это всё равно в разы меньше, чем iPhone XS Max, даже iPhone 6s можно выручить вполне приятные 60 долларов. При этом стоит отметить, что лояльность Apple не ограничивается предложением выкупа. Компания готова любезно принять и обеспечить утилизацию всех смартфонов-Android, которые не вошли в компенсационный список. Услуга бесплатная.


Шура Альтшуль

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