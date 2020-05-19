Особенности умных часов Amazfit Ares раскрыли перед анонсом

70 спортивных режимов и заряд аккумулятора на две недели — лишь малая часть характеристик.

Новинка среди умных часов Amazfit Ares будет сегодня представлена на презентации компании Huami Technology. Однако характеристики часов уже известны. В подробностях раскрыли особенности этих часов в компании GizmoChina, которым были доступны необходимые материалы.

Дизайн экрана часов необычный — восьмиугольный, браслет окрашен в чёрный и «военный» зелёный цвета.

Главной особенностью можно считать то, что умные часы Amazfit Ares держат заряд 13 дней. Если сохранять работу часов в базовом режиме, то аккумулятор продержится до 90 дней, сообщают GizmoChina.

Помимо этого, часы также отслеживают 70 видов деятельности, включая боевые искусства, спорт, танцы, боулинг и многое другое. Полный перечень предоставили GizmoChina, ознакомиться можно ниже.

Алгоритм анализа FIRSTBEAT поможет улучшить тренировки. Часы позаботятся и о здоровье своего владельца: система PAI от Huami будет отслеживать физическое состояние человека.

Если нет интернета, часы поддерживают функцию офлайн-платежа.

С часами нельзя будет потеряться — GPS+GLONASS покажет точное месторасположение.

Среди ярких характеристик можно отметить и такие: часы могут работать и с моделями телефонов, начиная с Android 5.0 Lollipop, а также iOS 10 и выше, также есть датчик сердечного ритма и барометр погоды и высоты. Кроме того, защищены от воды, поэтому часы можно смело брать с собой на пляж.

Ангелина Соколовская