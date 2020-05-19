Перездание трилогии Mafia обойдётся обладателям Playstation порядка 4700 рублей

От редактора

Перездание трилогии Mafia обойдётся обладателям Playstation порядка 4700 рублей

В Австралийском PlayStation Store появилась новая информация сборнике Mafia: Trilogy для консоли…

В сети появились информация о камере нового Samsung Galaxy Note20

Мнение

В сети появились информация о камере нового Samsung Galaxy Note20

Через несколько месяцев модель появится в продаже.

Apple выпустила новую iOS 13.5 и iPadOS 13.5

Мнение

Apple выпустила новую iOS 13.5 и iPadOS 13.5

Прошивки уже доступны разработчикам и на днях выйдет «финалка».

Сюжеты:

«Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные Береги веки смолоду! Как предотвратить появление «гусиных лапок»
Главная страница | Hi-Tech | Особенности умных часов Amazfit Ares раскрыли перед анонсом

Особенности умных часов Amazfit Ares раскрыли перед анонсом

Сегодня, 11:38

70 спортивных режимов и заряд аккумулятора на две недели — лишь малая часть характеристик.

Новинка среди умных часов Amazfit Ares будет сегодня представлена на презентации компании Huami Technology. Однако характеристики часов уже известны. В подробностях раскрыли особенности этих часов в компании GizmoChina, которым были доступны необходимые материалы.

Дизайн экрана часов необычный — восьмиугольный, браслет окрашен в чёрный и «военный» зелёный цвета. 

Главной особенностью можно считать то, что умные часы Amazfit Ares держат заряд 13 дней. Если сохранять работу часов в базовом режиме, то аккумулятор продержится до 90 дней, сообщают GizmoChina.

Помимо этого, часы также отслеживают 70 видов деятельности, включая боевые искусства, спорт, танцы, боулинг и многое другое. Полный перечень предоставили GizmoChina, ознакомиться можно ниже.

Алгоритм анализа FIRSTBEAT поможет улучшить тренировки. Часы позаботятся и о здоровье своего владельца: система PAI от Huami будет отслеживать физическое состояние человека. 

Если нет интернета, часы поддерживают функцию офлайн-платежа.

С часами нельзя будет потеряться — GPS+GLONASS покажет точное месторасположение. 

Среди ярких характеристик можно отметить и такие: часы могут работать и с моделями телефонов, начиная с Android 5.0 Lollipop, а также iOS 10 и выше, также есть датчик сердечного ритма и барометр погоды и высоты. Кроме того, защищены от воды, поэтому часы можно смело брать с собой на пляж.


Ангелина Соколовская

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Какие телевизоры покупают в 2020 году?
Какие телевизоры покупают в 2020 году?

 Во время карантина, когда прогулки отменяются и приходиться большую часть свободного времени проводить дома, одним из немногих доступных развлечений остается…

Плакали денежки... Бабкина уйдет со сцены из-за пластики?
Плакали денежки... Бабкина уйдет со сцены из-за пластики?

Теперь Надежда, вероятно, может выступать только под фонограмму.

Луна «нагонит» тоску 10 мая. Поможет ваниль
Луна «нагонит» тоску 10 мая. Поможет ваниль

От этого будет зависеть судьба следующей недели.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости