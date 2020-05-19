Разработчики Fallout 4: New Vegas показали кусок игры

Геймерам предстоит оценить новый движок.

Разработчики Fallout 4: New Vegas переносят игру на новый движок. Игрокам будут доступны все сюжетные задания из обычной игры и появятся дополнительные геймплейные возможности.

Для демонстрации обновлённого игрового процесса авторы показали кусок игры со свежей сессией дубляжа на примере отрывка разговора с Оливером Сваником, который выиграл в ниптонскую лотерею в Fallout: New Vegas.

Оливер Сваник — заключенный. Бежал из банды «Подрывников», но отряд «Легиона» в Ниптоне схватил его вместе с солдатами НКР и жителями города. Легионеры предложили пленным участие в лотереи, где приз — освобождение одного пленного. Он достался Оливеру. Остальных пленных или казнили, или превратили в рабов. Авторы не называют точную дату выхода Fallout 4: New Vegas.

Фанаты радуются взятому темпу разработчиков. Хотя есть и ложка дёгтя — с момента выхода проекта в декабре 2017 года новости появляются очень редко. Вероятно, собственный дубляж авторам Fallout 4: New Vegas пришлось готовить из-за юридических разногласий с Bethesda.

Шура Альтшуль