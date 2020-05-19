Huawei представила новый бюджетный флагман с поддержкой 5G

Дебют нового смартфона намечен на 24 мая.

Huawei, не забывая поддерживать бюджетный сегмент, представляет свой новый смартфон Enjoy Z. Смартфон имеет все шансы забрать корону бюджетного флагмана, поскольку из-за цены не более 250 $ это будет самый доступный смартфон Huawei с современной начинкой. А современной она будет определённо, поскольку были озвучены ключевые особенности смартфона.

Судя по тизеру, смартфон имеет экран, загибающийся на боковые стороны корпуса. А это, в свою очередь, намекает на панель формата Full HD+. Подтверждено использование фирменного процессора Kirin 820 5G. А это значит, что его чип объединит по меньшей мере четыре ядра Cortex-A76 с частотой до 2,36 ГГц, четыре ядра Cortex-A55 с частотой 1,84 ГГц, графический ускоритель ARM Mali-G57MP6. И не стоит забывать про модем 5G.

Huawei постепенно заполняет нишу доступных смартфонов с 5G. Это немудрено, ведь оценки портала Strategy Analytics показывают, что в первом квартале текущего года реализовано более 24 миллионов 5G-смартфонов. И Huawei вместе с брендом Honor занимает второе место в рейтинге ведущих поставщиков (после Samsung), имея примерно треть всех поставок.

Милорад Васич