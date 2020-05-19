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Huawei представила новый бюджетный флагман с поддержкой 5G

Сегодня, 00:05

Дебют нового смартфона намечен на 24 мая.

Huawei, не забывая поддерживать бюджетный сегмент, представляет свой новый смартфон Enjoy Z. Смартфон имеет все шансы забрать корону бюджетного флагмана, поскольку из-за цены не более 250 $ это будет самый доступный смартфон Huawei с современной начинкой. А современной она будет определённо, поскольку были озвучены ключевые особенности смартфона.

Судя по тизеру, смартфон имеет экран, загибающийся на боковые стороны корпуса. А это, в свою очередь, намекает на панель формата Full HD+. Подтверждено использование фирменного процессора Kirin 820 5G. А это значит, что его чип объединит по меньшей мере четыре ядра Cortex-A76 с частотой до 2,36 ГГц, четыре ядра Cortex-A55 с частотой 1,84 ГГц, графический ускоритель ARM Mali-G57MP6. И не стоит забывать про модем 5G.

Huawei постепенно заполняет нишу доступных смартфонов с 5G. Это немудрено, ведь оценки портала Strategy Analytics показывают, что в первом квартале текущего года реализовано более 24 миллионов 5G-смартфонов. И Huawei вместе с брендом Honor занимает второе место в рейтинге ведущих поставщиков (после Samsung), имея примерно треть всех поставок.


Милорад Васич

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