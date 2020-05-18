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Смартфон Redmi 10x получит новый 8-ядерный процессор от MediaTek с 5G

Вчера, 21:40

Dimensity 820 станет отличной альтернативой более дорогим Snapdragon.

MediaTek анонсировал 8-ядерную новинку — Dimensity 820 с поддержкой 5G и двух SIM-карт. Первоиспытателем станет смартфон Redmi 10X, выход которого ожидается 26 мая. Кроме встроенного модема 5G MediaTek Dimensity 820 для поддержки автономных и не автономных сетей Sub-6 ГГц, устройство может похвастать поддержкой двух SIM-карт.

У APU Mediatek 3.0 улучшатся возможности AI-камеры. Система MediaTek Imagiq 5.0 может одновременно обрабатывать данные с четырёх камер с датчиками до 80 Мп. Есть «стандартная» поддержка 4K HDR и 120 Гц экранов. Устройство будет работать с самой популярной ОЗУ LPDDR4x и Wi-Fi 5.

Dimensity 820 построен на новейшем 7-нм техпроцессе TSFC FinFE, что обеспечивает быстродействие и хорошее охлаждение. Восемь ядер ARM расположены по стандартной схеме: четыре производительных ядра Cortex-A76 с частотой 2,6 ГГц и четыре Cortex-A55 по 2 ГГц. Ещё в Dimensity 820 «впихнули» GPU ARM Mali G57 и «навороченный» игровой движок HyperEngine 2.0. 

Эксперты Antutu и GeekBench оценивают чипсет в 410 000 и в 2529 балов соответственно, что делает эту платформу самой энергоэффективной в своём классе. 

Первый смартфон, который получит новый 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 820, будет Redmi 10X. Цена может быть очень приятной, что вполне может сделать смартфон хитом продаж 2020.


Шура Альтшуль

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