Vivo запускает онлайн-розыгрыш в честь открытия магазина на российском AliExpress

Клиенты получат купон на скидку продукции компании.

Компания Vivo вышла на новый уровень развития и сообщила о начале функционирования официального магазина на российской платформе AliExpress. Компания также предлагает поучаствовать в онлайн-розыгрыше. На площадке вскоре ожидается появление наиболее ожидаемых смартфонов компании – V17, Y19, Y12, Y11 и Y91C. Подписчиков «vivo Official Store» определенно порадует онлайн-розыгрыш, который Vivo запускает в честь открытия магазина на российском AliExpress. Чуть позднее компания анонсирует заманчивые скидки и предложения, ведь это является доброй традицией Vivo.

19 мая, в 19:00, на сайте live. aliexpress. com станет известно, кто же стал счастливым обладателем нового смартфона по сниженной стоимости. Для участия в онлайн-розыгрыше следует подписаться на магазин «vivo Official Store». Акция носит название «Почти даром», а в ходе участия подписчик вышеуказанного магазина получат купон и шанс получить скидку.

Стоит отметить, что в ближайшее время каталог пополнится и другими товарами Vivo. «Мы ради начать сотрудничество с AliExpress и расширить дистрибьюторскую сеть – это сделает наши смартфоны доступнее и упрочит коммуникацию с пользователями», - отметил Сергей Уваров, коммерческий директор компании Vivo в России.

Напомним, компания вошла топ-5 лидеров из-за количества поставок смартфонов в российском рыночном сегменте. Эти данные были получены по результатам 4 квартала 2019 года. Аналитическая компания GFK сообщает, что к декабрю 2019-го продажи ассортимента Vivo выросли на 550 %, если сравнивать с аналогичным временным отрезком прошлого года. В процентном соотношении рынок продаж Vivo увеличился с 0,4 до 2,6 %.

Виталий Морозов