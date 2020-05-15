Сюжеты:

«Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные Береги веки смолоду! Как предотвратить появление «гусиных лапок»
Главная страница | Строительство и ремонт | Сертификат на щебень

Сертификат на щебень

Сегодня, 10:23

Сертификат соответствия на строительный щебень подтверждает качество и безопасность продукции, выпускаемой в продажу. При использовании в дорожном строительстве щебень требует прохождения обязательных процедур подтверждения соответствия. Остальные типы материала могут подвергаться сертификации в добровольном порядке.

Получить сертификат соответствия на щебень вы сможете, обратившись к специалистам. Процедура будет организована в полном соответствии с действующими законодательными нормами.

Требования к продукции

Щебень представляет собой востребованный материал, широко применяемый в строительстве и прочих сферах. Определение необходимости подтверждения качества устанавливается на основании сферы применения материала.

Щебень, применяемый для строительства дорог, попадает под ТР ТС 014/2011. Он устанавливает требования безопасности для автомобильных дорог, материалов и устройств для ее прокладывания или оснащения.

Чтобы наладить законный сбыт материала, попадающего под действие регламента, необходимо подтвердить соответствие требованиям ТР. Процедура проходит в форме декларирования. Проводится для серийного выпуска или партии товара. В ходе декларирования в лабораторию предоставляются образцы материала, которые проходят проверку на соответствие требованиям безопасности ТР. Решение по регистрации декларации принимается на основании информации, отраженной в протоколе испытаний.

Производитель проводят самостоятельную регистрацию декларации, используя сервис ФСА. При отсутствии достаточного опыта в пользовании сервисом для исключения ошибок можно обратиться за помощью к специалистам.

Полученная декларация на серийный выпуск товара может действовать до 5 лет. Декларация на партию применяется до момента реализации всей партии товара.

Полученный документ дает право наладить реализацию материала, используемого для строительства дорог, в любой из стран ЕАЭС. Отсутствие декларации при попытках сбыта – нарушение законодательства. При фиксировании нарушений виновных лиц привлекают к ответственности. Предприниматель выплачивает штраф и несет прочие наказания, которые определяются с учетом положений КоАП РФ.

Сертификация щебня – добровольная процедура. Она проводится для любого материала, чье качество предприниматель желает выделить дополнительно. Процедура заключается в оценке соответствия требованиям ГОСТа. Среди них:

  • соответствие фракции типу выпускаемой продукции;

  • наличие дробленых и пластинчатых зерен в составе;

  • наличие пластинчатых зерен;

  • прочность, которая определяется степенью дробимости материала;

  • истираемость, отвечающая требованиям к определенной марке щебня;

  • наличие в составе зерен, которые относятся к слабым породам;

  • морозостойкость. Показатель устанавливается путем чередования оттаивания и повторного замораживания;

  • наличие в щебне глинистых или пылевидных частиц;

  • присутствие примесей, относимых к вредным.

Срок действия добровольного сертификата составляет 1-3 года.

Документация для подтверждения безопасности

Порядок подтверждения безопасности предусматривает обращение в ЦС с предоставлением:

  • ИНН и ОГРН (скан копий документов);

  • информации по выпускающему предприятию;

  • нормативно-технической документации;

  • образцов продукции;

  • договора на поставку, если к сертификации заявлен импортный продукт;

Процедура оценки качества и безопасности будет включать этапы:

  1. Предоставление документов и получение консультации.

  2. Подписание договора на оказание услуг.

  3. Проведение исследований и получение результатов в форме протокола испытаний.

  4. Декларирование соответствия с регистрацией документации в реестре ФСА.

  5. Оформление добровольного сертификата на щебень.

Свяжитесь с нами прямо сейчас и получите помощь в подтверждении качества и безопасности любого товара!


Наталья Сергеенко

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Аэрофлот «отжал» деньги у россиян. Средства за отмененные рейсы не вернут
Аэрофлот «отжал» деньги у россиян. Средства за отмененные рейсы не вернут

Вместо компенсации Аэрофлот предлагает никому не нужные сертификаты.

Раз купила и пожалела! Эксперты озвучили ТОП опасных шорт на лето
Раз купила и пожалела! Эксперты озвучили ТОП опасных шорт на лето

«Вредители» есть у каждой второй.

На пару классов выше «Прадо»: Новый KIA Mohave 2020 приводит в восторг россиян
На пару классов выше «Прадо»: Новый KIA Mohave 2020 приводит в восторг россиян

Рестайлинг «Мохави» признали одним из самых удачных.

Самое интересное
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости