Сертификат на щебень

Сертификат соответствия на строительный щебень подтверждает качество и безопасность продукции, выпускаемой в продажу. При использовании в дорожном строительстве щебень требует прохождения обязательных процедур подтверждения соответствия. Остальные типы материала могут подвергаться сертификации в добровольном порядке.

Получить сертификат соответствия на щебень вы сможете, обратившись к специалистам. Процедура будет организована в полном соответствии с действующими законодательными нормами.

Требования к продукции

Щебень представляет собой востребованный материал, широко применяемый в строительстве и прочих сферах. Определение необходимости подтверждения качества устанавливается на основании сферы применения материала.

Щебень, применяемый для строительства дорог, попадает под ТР ТС 014/2011. Он устанавливает требования безопасности для автомобильных дорог, материалов и устройств для ее прокладывания или оснащения.

Чтобы наладить законный сбыт материала, попадающего под действие регламента, необходимо подтвердить соответствие требованиям ТР. Процедура проходит в форме декларирования. Проводится для серийного выпуска или партии товара. В ходе декларирования в лабораторию предоставляются образцы материала, которые проходят проверку на соответствие требованиям безопасности ТР. Решение по регистрации декларации принимается на основании информации, отраженной в протоколе испытаний.

Производитель проводят самостоятельную регистрацию декларации, используя сервис ФСА. При отсутствии достаточного опыта в пользовании сервисом для исключения ошибок можно обратиться за помощью к специалистам.

Полученная декларация на серийный выпуск товара может действовать до 5 лет. Декларация на партию применяется до момента реализации всей партии товара.

Полученный документ дает право наладить реализацию материала, используемого для строительства дорог, в любой из стран ЕАЭС. Отсутствие декларации при попытках сбыта – нарушение законодательства. При фиксировании нарушений виновных лиц привлекают к ответственности. Предприниматель выплачивает штраф и несет прочие наказания, которые определяются с учетом положений КоАП РФ.

Сертификация щебня – добровольная процедура. Она проводится для любого материала, чье качество предприниматель желает выделить дополнительно. Процедура заключается в оценке соответствия требованиям ГОСТа. Среди них:

соответствие фракции типу выпускаемой продукции;

наличие дробленых и пластинчатых зерен в составе;

наличие пластинчатых зерен;

прочность, которая определяется степенью дробимости материала;

истираемость, отвечающая требованиям к определенной марке щебня;

наличие в составе зерен, которые относятся к слабым породам;

морозостойкость. Показатель устанавливается путем чередования оттаивания и повторного замораживания;

наличие в щебне глинистых или пылевидных частиц;

присутствие примесей, относимых к вредным.

Срок действия добровольного сертификата составляет 1-3 года.

Документация для подтверждения безопасности

Порядок подтверждения безопасности предусматривает обращение в ЦС с предоставлением:

ИНН и ОГРН (скан копий документов);

информации по выпускающему предприятию;

нормативно-технической документации;

образцов продукции;

договора на поставку, если к сертификации заявлен импортный продукт;

Процедура оценки качества и безопасности будет включать этапы:

Предоставление документов и получение консультации. Подписание договора на оказание услуг. Проведение исследований и получение результатов в форме протокола испытаний. Декларирование соответствия с регистрацией документации в реестре ФСА. Оформление добровольного сертификата на щебень.

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Наталья Сергеенко