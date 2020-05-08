Можно ли постелить шерстяной ковер в детскую

Основой для шерстяные ковры производства является овечья шерсть. В нее может добавляться верблюжья. Это самые дорогие ковровые изделия, которые создают в помещении атмосферу повышенного комфорта, тепла, роскоши и могут свидетельствовать о состоятельности владельцев дома.

Чем хороши такие изделия

Ковры из шерсти пользуются заслуженной отличной репутацией среди желающих оформить интерьер своего жилища дорого, красиво, комфортно. Они способствуют созданию уютной обстановки.

Изготавливаются только из высококачественного сырья вручную или машинным способом. Настоящие шерстяные паласы, выполненные из натуральной шерсти, легко узнаваемы по мягкой спокойной цветовой гамме, они всегда в моде и во все времена были желанным долговечным приобретением. Неоспоримыми достоинствами изделий являются:

отличное звукопоглощение, что особенно ценно в многоквартирных домах;

высокая впитываемость влаги при сохранении тепла на прохладном полу в осенне-зимний период;

при правильном и своевременном уходе – продолжительный срок службы;

экологическая безопасность;

удивительно приятные и полезные, обволакивающие теплотой и лаской ощущения при хождении босыми ногами.

Чтобы ребенку было тепло и уютно

Когда в семье подрастает малыш, главная забота родителей при оформлении детской – сделать ее максимально теплой, комфортной, уютной и безопасной.

Выбирая шерстяные ковры, они должны руководствоваться принципами целесообразности и разумной любви. При этом важно обратить внимание на следующие параметры: размеры и форму, длину ворса, способы ухода.

Лучше купить овальный или прямоугольный ковер: они универсальны и сочетаются с любыми наборами мебели. Длина ворса шерстяных ковров в детской не должна быть очень большой, что продиктовано соображениями разумности и заботой о чистоте: из длинных ворсинок неудобно удалять упавшие остатки пищи или кусочки пластилина. Наиболее подходящими будут коврики с коротким ворсом: они сохраняют тепло и не мешают малышу играть. Чтобы изделие прослужило долго, нужно соблюдать правила ухода. Они не предполагают мытье или мокрую чистку ковра – только влажную и удаление пыли пылесосом. Зато их можно почистить свежим сухим снегом в морозный день, затем тщательно удалив его остатки полотна с помощью веника или щетки. Для чистки рекомендуются только специальные средства: универсальные не эффективны.

Учитывая все рекомендации по размещению шерстяных ковров в детской, на первое место важно поставить здоровье ребенка. Если он не страдает аллергией, смело можно стелить теплого помощника. В случае, когда малыш подвержен аллергическим реакциям, от покрытия из шерсти нужно отказаться, отдав предпочтение менее дорогим, но красивым и безопасным материалам.

Наталья Сергеенко