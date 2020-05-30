Глава UFC Дана Уайт хочет провести бой Гэтжи и Макгрегора

Но только после боя Гэтжи и Нурмагомедова.

Глава UFC Дана Уайт поделился своими планами и желаниями на будущее Гэтжи и Макгрегора. По большей части, план касается ирландца — президент хочет провести его бой с Гэтжи. Как минимум, ради закрепления его временного пояса, раз уж не получается организовать бой с Нурмагомедовым. Хотя больше всего он хочет встречи временного и действующего чемпионов.

И для этого Дана Уайт советует Конору оставаться в форме:

«Быть готовым, следить за тем, как бои пойдут».

Глава UFC утверждает, что самый желанный поединок на Макгрегора, бой с Хабибом, состоится, но для начала было бы неплохо столкнуть его с Гэтжи:

«Думаю, что именно такой вариант можно назвать самым умным и лучшим».

Святослав Суздальский