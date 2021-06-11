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Марина Кравец показала закулисье Comedy Club на своём новом Youtube-канале

Пт 11 июня 2021, 15:42:09

Юмористка опубликовала видео с командой в туре по городам России.

Марина Кравец на съёмках Comedy Club Фото: Rutube

 

Харламов, Батрутдинов, Демис Карибидис и Марина Кравец отправились с концертом в Нижний Новгород. Всю поездку на поезде резиденты готовили и репетировали материал.

Город встретил юмористов без салютов, фейерверков и цветов. На площадь из поклонников никто не пришёл.

Стол группе накрыли знатный — дорогие фрукты, ягоды, бутылки шампанского и вина, сырные нарезки и орехи.

Демис Карибидис заявил, что очень давно не выступал перед такой большой аудиторией. Зал, на взгляд, включает в себя около 1000 посадочных мест.

Марина Кравец заявила, что команда выступила хорошо. Карибидис и Батрутдинов активно общались с залом и подходили к людям. Поклонник вручил Марине после концерта букет из метровых красных роз.

Закулисье шоу было показано в лучшем свете. Друзья и коллеги мило общались, а результат их работы можно увидеть по числу восторженных зрителей, которые подходили сделать фото с резидентами.

Марина Кравец — первый резидент Comedy Club, который решил создать Youtube-канал о закулисье программы. Зрители считают это решение замечательным. Ролик Кравец вышел добрым и приятным, без капли неуважения или злобы. К тому же, артистка может заработать немало денег на своем детище, когда получит определённое число просмотров и подписчиков. Заработок в Youtube сейчас может доходить до миллиардов рублей.


Ольга Добротворская

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