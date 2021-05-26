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Сын Маликова Марк от суррогатной мамы: кто родил, фото, возраст

Ср 26 мая 2021, 12:50:51

История появления на свет единственного сына композитора.

Дмитрий и Марк Маликовы Фотоколлаж: Владтайм

 

Содержание:

Тайна рождения

На свет Марк появился 24 января 2018 года в элитной клинике репродуктивного здоровья «Аве-Петер» в Санкт-Петербурге. По знаку зодиака Водолей. Примечательно, все в семье Маликова все рождены под одним заком — Дмитрий, Елена, Стефания и Марк. Рост и вес малыша при рождении соответствовал норме.

Маликовы воспользовались услугами суррогатного материнства. Оба давно мечтали о сыне, но что-то не позволяло родить и выносить самостоятельно. О задумке Елены и Дмитрия знали только родители композитора. Дочке Стефании о рождении брата сказали только по факту, чему она была крайне удивлена.

Марк Маликов в возрасте 1 год Фотоколлаж: Владтайм

 

Юная кутюрье не допускает проявлений ревности к Марку и очень тепло к нему относится. Стефания Маликова тщательно убирала и украшала квартиру, пока ждала родителей и братика из Санкт-Петербурга.

Вопрос «Кто родил сына Маликову» до сих пор беспокоит умы поклонников. Перебрали все возможные варианты, но до правды докопаться практически невозможно. Мужчина не раскрывает таких подробностей.

Одна из версий фанатов — Марка родила Стеша. Девушка публиковала фото, где был виден живот — её подозревали в беременности. Якобы, чтобы не обременять себя ребёнком в 18 лет, та скинула его на попечение родителей. Пользователи сети убеждаются в этом, потому что Елена Маликова не публикует фото с Марком и выглядит отстранённой. Версия имеет наибольшую популярность среди фолловеров.

Ольга Изаксон и Стефания Маликова Фотоколлаж: Владтайм

 

Следующей догадкой подписчиков стало то, что яйцеклетку дала дочь Елены от первого брака Ольга Изаксон. Будто бы маленький Марк перенял черты лица девушки. Судя по догадкам, решила помочь тоскливым по наследнику родителям.

Третья версия зрителей — сына Маликову родила любовница. Они объясняют это тем, что жена артиста холодна к сыну, не делает с ним фото. О наследнике неоднократно говорил Дмитрий, а Елена Изаксон отмалчивалась.

Ни одна из версий официально не подтверждена. Остаётся только догадываться, кто родил сына Дмитрию Маликову.

Увлечения и интересы

К музыке сын Маликова не тяготеет, но с удовольствием танцует и аплодирует папе, когда он за роялем. В садик малыш пошёл в три года. «А что дома сидеть?», — прокомментировал ситуацию исполнитель.

Родители отдали Марка в балетный класс. Показали видео, где ребёнок занимается в группе с остальными ребятами. День рождения наследника семья празднует скромно в кругу семьи. Ни о каких аниматорах и приглашённых звёздах речи нет. Маликовы заказывают красивый торт и шарики, поздравляя Марка в семейном кругу. Cейчас сыну Маликова три года.

Сын Маликова приобщается к искусству Фотоколлаж: Владтайм

 

Сын Маликова однажды разрисовал лицо сестры Стеши тушью для ресниц и назвал её бегемотом. В опубликованном видео малыш смеётся, познавая азы визажа. Девушка питает глубокие чувства к брату:

«Я никогда не думала, что смогу так любить», — говорит студентка.

После рождения сына Дмитрий отметил, что это спасло его от кризиса среднего возраста. Благодаря Марку певец начал с новой силой творить и планировать концертную деятельность.

Последние фото

Кадры с малышом чаще всего публикует Стефания. Пару дней назад поделилась фото с подросшим братом. Марк позировал с отцом и сестрой для обложки журнала Модель порадовалась, что вместе неё теперь может сниматься брат.

Марк Маликов в кругу семьи Фото: Instagram @steshamalikova

 

Празднование Дня рождения ребёнка проходит без размаха. Главное — родители, торт и поздравления.

Семья празднует День рождения Марка Фото: Instagram @steshamalikova
Семья празднует День рождения Марка Фото: Instagram @steshamalikova

 

Прогулки на свежем воздухе — любимое занятие четы Маликовых. Здесь отец, дочь и сын выполняют зарядку в заснеженном лесу.

Стеша проводит с братом уйму времени, откладывая личные дела.

Стеша Маликова с братом Фото: Instagram @steshamalikova
Стеша Маликова с братом Фото: Instagram @steshamalikova

 

Марк растёт здоровым и счастливым ребёнком с прекрасным будущим. У него есть всё — заботливая семья, воспитание и любовь родителей.


Ольга Добротворская

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