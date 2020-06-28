Балерина считает, что у людей, которые не открывают «святое место», пропала совесть.

Волочкова негодует, что закрытым храмом. Фото: Instagram @volochkova_art

После снятия ограничений Анастасия Волочкова решила посетить храмы. Оказалось, что не все храмы, в которых она желает побывать, открыты. Так, Волочкова возмущается, что храм в Дивеево до сих пор закрыт. Об этом она написала в своем Instagram.

«Одного не могу понять, почему это святое место закрыто для верующих?», — недоумевает балерина.

В посте Анастасии можно заметить, что она действительно огорчена тем, что ей не удалось побывать в храме Дивеево. К публикации женщина прикрепила фотографию на фоне «святого места».

Анастасия Волочкова на фоне храма в Дивеево. Фото: Instagram @volochkova_art

Стоит отметить, что ранее Волочкова удивила поклонников своим нарядом для посещения службы в храме. Балерина надела платье с глубоким декольте, роскошную шубу и босоножки на платформе. Сейчас Анастасия немного изменила свой наряд — сняла шубу и сменила платье. Однако новое платье балерины не менее откровенное, чем старое. Так или иначе, теперь она не наткнется на ошеломленных пользователей, ведь она предпочла закрыть комментарии к новой публикации.

Кристина Матвеева