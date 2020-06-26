Машков рассказал, что российское кино «не славится» ЛГБТ-актёрами

Владимир считает, что актеров зачастую причисляют к геям из-за публичности.

Владимир Машков. Фото: Wikipedia

Владимир Машков высказался о представителях нетрадиционной ориентации в киноиндустрии. Об этом он рассказал на радио «Комсомольская правда», подчеркнув, что российское кино «не славится» ЛГБТ-актерами.

По мнению актера, в других профессиях геи встречаются ненамного меньше, чем в актерском ремесле. Он считает, что актеры — публичные люди, потому о них часто распространяются слухи, которые далеки от правды. Так же Владимир подчеркнул, что в театре всегда будет встречаться разнообразие.

Машков рассказал, что сексуальная ориентация — выбор каждого человека, и не стоит за этот выбор кого-либо осуждать. В то же время, Владимир не совсем положительно относится, когда люди начинают выставлять свою ориентацию напоказ. Несмотря на это, он не становится агрессором, если случаются подобные ситуации. «Я не сталкивался с каким-то агрессивным проявлением этого в нашей среде», — признался актер.

Кристина Матвеева