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Главная страница | Шоу-Бизнес | Машков рассказал, что российское кино «не славится» ЛГБТ-актёрами

Машков рассказал, что российское кино «не славится» ЛГБТ-актёрами

Сегодня, 11:51

Владимир считает, что актеров зачастую причисляют к геям из-за публичности.

Владимир Машков рассказал об ЛГБТ в шоу-бизнесе. Фото: Википедия
Владимир Машков. Фото: Wikipedia

 

Владимир Машков высказался о представителях нетрадиционной ориентации в киноиндустрии. Об этом он рассказал на радио «Комсомольская правда», подчеркнув, что российское кино «не славится» ЛГБТ-актерами.

По мнению актера, в других профессиях геи встречаются ненамного меньше, чем в актерском ремесле. Он считает, что актеры — публичные люди, потому о них часто распространяются слухи, которые далеки от правды. Так же Владимир подчеркнул, что в театре всегда будет встречаться разнообразие.

Машков рассказал, что сексуальная ориентация — выбор каждого человека, и не стоит за этот выбор кого-либо осуждать. В то же время, Владимир не совсем положительно относится, когда люди начинают выставлять свою ориентацию напоказ. Несмотря на это, он не становится агрессором, если случаются подобные ситуации. «Я не сталкивался с каким-то агрессивным проявлением этого в нашей среде», — признался актер.


Кристина Матвеева

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