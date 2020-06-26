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Главная страница | Шоу-Бизнес | Максим Виторган остался доволен отдыхом в московском санатории

Максим Виторган остался доволен отдыхом в московском санатории

Сегодня, 09:30

Актёра обрадовало посещение косметологического кабинета.

Максим Виторган. Фото: Instagram @mvitorgan
Максим Виторган. Фото: Instagram @mvitorgan

 

Виторган решил расслабиться и отравился в санаторий в Подмосковье после снятия ограничений. В своём Instagram-аккаунте актёр рассказал, что остался доволен отдыхом. Санаторий прибавил мужчине сил, забрал все ненужное и оставил только позитивные эмоции.

Максим признался, что он впервые попал к косметологу и был в восторге от процедур. Так же актёра впечатлило питание в санатории —  правда, сначала Виторган не мог привыкнуть к тому, что пища совсем несолёная. Позже актёр распробовал её и остался более, чем доволен.

Процедуры, которые он получил в санатории, произвели на Максима неизгладимое впечатление. Среди них были надводные и подводные массажи, душ Шарко, пробежки в вакуумном костюме Хипокси. Все это положительно сказалось на физической форме актера, чему он, конечно же, рад.

Виторган
Виторган рассказал об отдыхе. Фото: Instagram @mvitorgan

 

Мужчина рассказал, что теперь готов уйти в съемочный «запой» на несколько месяцев. По шуточному признанию Виторгана, теперь он даже согласен на съёмки в постельных сценах. По счастливому лицу Максима можно сделать лишь один вывод — отдых был проведен не зря и пошёл ему на пользу.


Кристина Матвеева

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