Сатирик рассказал о ссорах в семье Петросяна

Юморист не может примирить молодую жену и дочь.

Фото: Instagram bruhunova и petrosyanevgeny

В семье Евгения Петросяна назревает конфликт между новой супругой Татьяной Брухуновой и дочерью Викториной.

«Молодая жена вместе с дочкой нервы ему треплют», — рассказал «КП» сатирик Натанов о ссорах в семье Петросяна.

По его словам, дочь не может примириться с женитьбой пожилого отца на своей молодой помощнице. Женщины вообще не общаются друг с другом, что очень портит жизнь юмористу. Период эпидемии коронавируса Викторина провела в квартире Елены Степаненко, прожившей в браке с ее отцом более 30 лет и к которой очень хорошо относится.

Викторина считает, что Татьяна, пользуясь своим положением, начала вить веревки из ее отца. В результате Петросян большую часть своего имущества уже переписал на молодую жену.

Натанов рассказывает, что в жизни Евгения Вагановича сейчас сложный период. Недавно он поссорился со своим постоянным редактором, а тут еще жена с дочерью «словно с цепи сорвались». Сатирик считает, что в данный момент у юмориста не жизнь, а сплошная «головная боль».

Отметим, что весной появились слухи о рождении ребенка в новой семье Петросяна от суррогатной матери. Многие известные в культурной среде люди поспешили поздравить юмориста с этим важным событием. Никас Сафронов пообещал написать по этому поводу картину, а Иван Ургант открыто поздравил в эфире своей передачи родителей с рождением сына.

Петросян и его супруга пока эту информацию не подтверждают.

Кира Соколова