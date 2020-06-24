Сын Михаила Боярского опроверг слухи о болезни артиста

Сергей объяснил, что отец всегда был таким худым.

Фото: Instagram @sergeyboyarskiy

В мае в Сеть попало видео, на котором Михаил Боярский просил помощи для детей музыкантов. Поклонники актёра обратили внимание, что их кумир выглядит слишком худым. В интернете появились слухи о болезни артиста. Сын Михаила Боярского опроверг их.

Сергей Боярский дал интервью репортёрам передачи «Ты не поверишь!» и объяснил, что отец всегда выглядел поджаро. На людей могло повлиять эмоциональное выражение лица Михаила Боярского в той видеозаписи. На самом деле, по словам Сергея, артист чувствует себя прекрасно. Он работает и отдыхает на своей даче.

Родные Михаила Боярского часто в интервью упоминают его авантюризм и тягу к рискам. Был случай, когда актёр не рассчитал силы и упал со стремянки. Тогда у него зафиксировали перелом пяточной кости. На дачу к артисту приехала его дочь Елизавета Боярская с супругом Максимом Матвеевым. «Они присмотрят за ним», - сказал Сергей Боярский.

В отличие от остальных членов семьи, Сергей Боярский решил не связываться с актёрской профессией. Он занимается политикой. Состоит в «Единой России». В Instagram Сергей иногда выкладывает фото с отцом. Перед 9 Мая они вместе исполнили песню «День Победы».

Антон Жилин